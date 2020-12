Van Damme toonbeeld van zegedrang: "Brief supporters was niet aanvallend, we verdienen niet om daar te staan"

Met Joachim Van Damme aan de aftrap maakt KV Mechelen meteen een veel betere kans op een goed resultaat. Dat is nog maar eens duidelijk geworden. De drive, waar de supporters ook achter vroegen, was volop aanwezig. Met Van Damme als verpersoonlijking.

Was hij nu diegene die de 0-2 maakte of was het een owngoal? "Ik raak 'm, maar de beslissende zet komt van Hubert. Ik heb 'm liefst op mijn naam, maar denk niet dat ze 'm mij gaan geven." Van ons mag dat doelpunt wel op zijn naam staan. Het is op de beelden ook niet zichtbaar dat zonder de deviatie via Hubert de bal zeker niet zou binnengaan.

Van Damme is nog maar net coronavrij, maar dat was er niet aan te zien. "Ik voelde het wel, ik heb in twee weken maar één keer getraind met de bal. De drang was groter dan de fysieke moeilijkheden. We hebben een gesprek gehad met de groep. We twijfelen niet aan mekaar."

De eer herstellen

Nochtans staat KVM op een veel te lage positie. "Het is niet goed voor onszelf of voor de supporters. We moeten zachtjes aan de eer van de club en de supporters herstellen. We willen daar niet staan en verdienen niet om daar te staan."

De drang, de grinta, het was inderdaad duidelijk aanwezig. Daar hadden de fans ook om gevraagd in een open brief. "Het was een heel respectvolle brief. Het was zeker geen aanvallende brief van toch een heel belangrijk deel van deze club." Opvallend: KV is buitenshuis 5x op rij ongeslagen. "We hadden thuis ook al veel meer punten kunnen pakken, maar door individuele fouten gebeurde dat niet."

Geen degradatieploeg

De bevestiging moet nu wel volgen tegen Moeskroen. "Als je tegen Moeskroen niet wint, is die overwinning voor niets geweest. Win je, kijk je naar boven. Win je niet, dan moet je naar onder kijken. We zien onszelf duidelijk niet als een degradatieploeg en dat stralen we ook uit. Al is het toch zo dat we zachtjes aan naar de tegenstander kijken. Als Sint-Truiden dan wint, dan besef je ook wel dat je zelf punten moet pakken."