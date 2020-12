Bijker-Bateau in de basis, vervanging Vranckx, invalbeurt Shved: Swinnen legt de gemaakte keuzes bij KVM uit

Sven Swinnen heeft nu de helft van het aantal matchen die hij leidde als hoofdtrainer in 1A gewonnen. Eén op twee. De overwinning van KV Mechelen in Leuven deed ook hem zichtbaar deugd. Er werden ook enkele keuzes gemaakt die goed uitpakten.

Zo stonden Lucas Bijker en Sheldon Bateau ineens in de defensie. "We speelden twee wedstrijden kort na mekaar. In de situatie waarin wij ons bevinden, heb je volledig fitte spelers nodig die aan 100% alles kunnen geven. Dat was bij Bushiri en Wernersson niet het geval. Vandaar de keuze voor die spelers."

Zoeken naar balans

Dan is het wel fijn als de jongens die in het elftal komen ook goed presteren. "Ze hebben beiden vele wedstrijden niet gespeeld. Het zegt iets over mentaliteit van die spelers dat ze het dan toch goed doen. Je zoekt naar balans in de verdediging. Elke wedstrijd is natuurlijk anders. Er was volledige concentratie. Bij jongens die minder vaak gespeeld hebben, is het wel afwachten hoe lang ze het kunnen volhouden."

Aan de rust was er dan een andere opvallende ingreep: Vranckx had al een gele kaart achter zijn naam staan en werd langs de kant gelaten. "Dat leek ons evident. Aster flirtte met rood, dat was een gevaar. We wilden daar zeker en vast geen risico's mee nemen. Als je in een drive bent, kan het dan ook verkeerd aflopen."

Shved stilaan weer in de gratie

Ruim tien minuten voor tijd werd de sterk spelende Mrabti dan gewisseld voor Shved. "Mrabti is een speler die met heel veel energie speelt, het vat was af. Er was geen sprake van een blessure." Opmerkelijk dat dan net Marian Shved aangeduid werd als vervanger. Wouter Vrancken zei begin deze maand nog dat de Celtic-huurling arrogant was en dat hij zijn tijd niet meer aan hem ging verdoen.

"Wat er in het verleden gezegd, daar wil ik mij liever van onthouden", aldus Swinnen. "Het was zo dat De Norre veel inside kwam en er zo toch drreiging kwam vanuit de flank naar het centrum. Daar kregen we het moeilijker belopen . We wilden ook nog wel eens prikken. Dat heeft Shved goed ingevuld. Bij ons is elke speler belangrijk."