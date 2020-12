De man die Kaboré uit de ploeg speelde bij KV Mechelen: Walsh maakt indruk op zijn beste positie

KV Mechelen heeft zijn goeie voetbal eindelijk ook eens kunnen vertalen naar een resultaat. In het Mechelse geheel viel eens te meer Sandy Walsh op. De verdediger is - samen met Mrabti - de beste transfer van Malinwa dit seizoen.

De 25-jarige rechtsback wordt eindelijk naar waarde geschat bij KV Mechelen. Vorig seizoen kende hij een moeilijke periode bij Zulte Waregem, maar dat was ook niet verwonderlijk. Hij werd amper op zijn beste positie gebruikt. Eén keer op de rechtsback en voor de rest kreeg hij de ondankbare taak om als lapmiddel op links en centraal te depanneren.

Wouter Vrancken was blij dat zijn bestuur hem nog transfervrij kon oppikken als doublure voor Issa Kaboré, die al aan Manchester City verkocht werd. Eigenlijk had niemand gedacht dat hij Kaboré uit de ploeg ging spelen, maar Vrancken wou op de duur meer defensieve zekerheid en sinds speeldag 11 heeft hij nog geen minuut gemist.

Vaste plek

Walsh zorgt ook voor aanvallende impulsen, maar vergeet zijn defensieve taken niet, zoals Kaboré soms deed. Hij speelt ook op zijn favoriete positie. Francky Dury offerde hem soms zelfs op om op het middenveld te gaan helpen. Zijn polyvalentie deed hem bij momenten de das om. 't Is een vriendelijke jongen, want hij zal er nooit over mopperen, maar voor elke speler geldt: je groeit het meest op een vaste positie.

Hij kreeg in oktober een contract voor twee seizoenen, maar hoopt zich dit seizoen zodanig te bewijzen dat hij een contractverlenging krijgt of dat andere ploegen hem opmerken. Dat is tot nu toe alvast goed aan het lukken. Hij werd al een paar keer uitgeroepen tot 'Man van de Match'. KVM deed er een koopje aan.