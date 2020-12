OHL blijft met een teleurstellende 1 op 6 achter maar klinkt nog steeds strijdvaardig: "We moeten geloven in meer, nog meer ambitie tonen"

Oud-Heverlee Leuven is de verrassing van het seizoen, maar beleefde een frustrerende week. Toch blijft het stiekem dromen van een avontuur in Play-Off 1.

Oud-Heverlee Leuven speelt een indrukwekkend seizoen. Het draait zelfs bovenaan mee in het klassement. Het staat vierde en houdt enkele kleppers als Anderlecht, Gent en Antwerp achter zich. Maar toch beleefde de troepen van Marc Brys een frustrerende week. Dinsdag kwam het op het veld van rode lantaarn Moeskroen niet verder dan een 2-2 gelijkspel en liet het een resem aan kansen onbenut. Zaterdag liet het opnieuw tegen een laagvlieger punten liggen . Er werd met 1-2 verloren van KV Mechelen.

Wie had gedacht dat de promovendus halfweg de competitie nog kans zou maken op een Play-Off 1 ticket? "We blijven wel met een één op zes achter, maar we staan nog altijd vierde in de rangschikking. We moeten geloven in meer, nog meer ambitie tonen", klonk Thibault Vlietick strijdvaardig na de wedstrijd.

OHL speelt zijn laatste wedstrijd van het jaar 2020 tegen KV Oostende. Met een overwinning kan het de Play-Off 1 droom meer kracht bij zetten.