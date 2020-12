Ineens staat daar de beste Bateau achterin bij KV Mechelen: "Ik wilde spreken met de voeten, ik heb mijn punt gemaakt"

KV Mechelen heeft dit seizoen defensief al behoorlijk wat problemen gekend. Het slikte reeds 35 tegendoelpunten, enkel Waasland-Beveren en Beerschot doen slechter. Mogelijk gaan die statistieken wel verbeteren. Sheldon Bateau is immers in vorm, heeft hij in Leuven laten zien.

Sheldon Bateau voetbalde al vier seizoen voor KV Mechelen tussen 2012 en 2016. In juli 2019 werd de speler uit Trinidad&Tobago opnieuw naar Mechelen gehaald voor een tweede passage bij geelrood. Dat werd tot dusver geen succes. Malinwa begon de competitie met Bushiri en Peyre als centrale duo. Vrancken ging liever met Voet spelen of zelfs Vanlerberghe een rij achteruit trekken dan voor Bateau te opteren.

Bateau was zo de laatste in de hiërarchie onder verdedigers, maar uit noodzaak werd in Leuven toch op hem beroep gedaan. En kijk: hij leverde een prima prestatie af. Hij zat haast van bij de aftrap uitstekend in de wedstrijd, deed enkele belangrijke tussenkomsten en nam geen onnodige risico's.

"Ik wist één dag voor de wedstrijd dat ik zou starten. Het was het moment waar ik al heel het seizoen op aan het wachten ben", vertelt Bateau. "Het was meer een blij moment dan dat het een verrassing was. Het was de voorbije tijd zeer moeilijk. Je wilt altijd in het team zitten en als je dan de uitslagen ziet... In het weekend kon ik het team niet helpen."

Wie weet gaat dat nu wel drastisch veranderen. Het mag duidelijk zijn: Bateau is back. "Ik deed geen interviews. Ik wilde spreken met de voeten. Ik heb mijn punt gemaakt." Het is ook een beetje de terugkeer van de oude garde bij KV Mechelen. "Ik hoop dat ik deel kan uitmaken van het team. Ik ben het gewend om met Thibault Peyre en Yannick Thoelen samen te spelen."