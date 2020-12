Henry van onbeschikbaar naar bankzitter naar titularis/doelpuntenmaker: "Er is niets geheimzinnigs aan"

Tegen alle verwachtingen in stond Thomas Henry bij OH Leuven zondagnamiddag in de ploeg. Alhoewel. Wie Marc Brys een beetje kent, weet dat die zijn hand niet omdraait voor zo'n verrassing. Al benadrukt de trainer van OHL dat er geen voorbedacht plan achter zat

Vorige dinsdag trok OHL naar Moeskroen. Op de wedstrijddag geraakte bekend dat Thomas Henry zou ontbreken met een enkelblessure. De vraag was dan al snel: zou de Fransman wel fit geraken voor het duel met KVM? Brys achtte het twijfelachtig. In de voorbeschouwing op de site van OHL werd Henry bij de geblesseerden gezet.

Nog geen Henry dus, werd gedacht. Wat bleek echter toen de wedstrijdbladen rondgedeeld werden? De naam van Henry stond tussen de bankzitters. Er heerste in de perszaal dan al een vermoeden dat de opstelling van OHL nog wel eens kon veranderen. En jawel, ruim vijf minuten voor de aftrap werd door de speaker meegedeeld dat de spits in het elftal kwam.

Nogal veel geheimzinnigheid toch rond het al dan niet inzetbaar zijn van de speler in kwestie? "Ik wil toch wel eens duidelijk stellen: er is niets geheimzinnigs aan", onderstreept Marc Brys. " Hij heeft enkel één lichte training in de benen. We hebben gepraat met de medische staf en besloten dat we na de opwarming een beslissing zouden nemen. Meer moet je daar niet achter zoeken."

Overigens: Henry kwam ook in deze wedstrijd tot scoren en maakte reeds zijn dertiende treffer van het seizoen. "Thomas is belangrijk voor ons, met zijn doelpunten en hij weegt op een verdediging. Als hij er zoals in Moeskroen niet bij is, weet je wat je mist. Iedereen heeft wel nood aan iemand die dat kan brengen en het kan afmaken. We zijn Thomas erg dankbaar."