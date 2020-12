🎥 Fans KV Mechelen wachten na zege spelers op bij terugkeer uit Leuven met rode zee van bengaals vuur

Vreugde alom bij KV Mechelen, want voor het eerst in tien wedstrijden heeft het nog eens kunnen winnen. Spelers en trainers waren uiteraard uitgelaten, en ook de fans. Die mochten in Leuven het stadion dan wel niet binnen, dat maakt de beleving bij sommigen er niet minder op.

Wanneer de spelersbus van KV Mechelen zondagavond arriveerde aan het AFAS-stadion Achter de Kazerne, waren daar enkele tientallen supporters aanwezig om hun helden enthousiast toe te juichen. Daar kwam ook heel wat bengaals vuurwerk bij te pas.

Supportersgroep Vijfentwintig Zeven plaatste op zijn Facebookpagina een filmpje over het onthaal van de spelers. De slogan van de club, 'Passie & Strijd', werd tijdelijk ingeruild voor 'Passie & vuur'. Dat was niet gelogen, want het leek wel een rode zee van bengaals vuur die de spelers welkom heette in Mechelen.

Afwachten of het geen staartje krijgt, want in deze coronatijden is er natuurlijk een samenscholingsverbod. Wel werden er mondmaskers gedragen. Een kleine twee uur voor aanvang van de wedstrijd werden er ook aan het King Power Stadium in Leuven een tiental Mechelse fans gespot.