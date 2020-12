Marc Brys slaat en zalft na tactisch probleem tegen KVM: "Godgeklaagd" en "Spelers hebben recht op mindere match"

Marc Brys heeft geen punten kunnen pakken tegen zijn ex-ploeg KV Mechelen. Voor OHL een eerste nederlaag in vijf wedstrijden. Het was terecht, maar niet onoverkomelijk. De tactische invulling door de spelers had beter gekund, zo wees Brys op het voornaamste probleem.

"We hebben de foute dingen gedaan. Ik weet dat Sven Swinnen graag een opkomende centrale verdediger heeft op het middenveld. Wij wilden bepalen welke man er ging opkomen. Op de één of andere manier hebben we dat niet voor mekaar gekregen. Da's godgeklaagd", kaartte Brys het pijnpunt in zijn elftal aan.

Dit is een nederlaag die je moet incasseren

Het moet gezegd: de tegenstander haalde wel een prima niveau. "KV Mechelen had steeds iemand vrij op het middenveld. Er zat veel beweging in hun driehoeksspel. Ze speelden een zeer goede eerste helft. Het was terecht dat we 0-2 achter stonden. Dit is een nederlaag die je moet incasseren. Je moet die niet te ver zoeken, ook niet bij de scheidsrechter. We waren zelf niet paraat."

Vooral de gretigheid bij Mechelen viel op. "Wij wisten dat zij een team zijn dat op die manier ging spelen. In de situatie waarin zij zaten wilden ze zeker niet achter geraken. Ze hadden telkens die man extra op het middenveld. Dat was de sleutel heel die eerste helft."

OHL heeft natuurlijk al heel wat moois laten zien en het kan niet elk weekend feest zijn. "De spelers hebben recht om ook eens een mindere wedstrijd te spelen. Het was een utopie om te denken dat wij geen wedstrijd meer gingen verliezen. Deze keer hadden we wel niet hoeven te verliezen. Dan hadden we slimmer moeten spelen, wat ook het plan was."