KV Mechelen nog lang niet uit de problemen: "Zondag wordt een zespuntenmatch"

KV Mechelen heeft tegen OHL eindelijk eens loon naar werken gekregen. Maar de problemen bij Malinwa waren nog steeds duidelijk. Ondanks een resem kansen konden ze de match niet dood maken. Patrick Goots ziet dan ook dat het tot het einde bibberen zal worden.

Al heel wat analisten haalden de voorbije weken aan dat het onbegrijpelijk is dat KVM daar onderaan staat. Ze spelen goed voetbal en dwingen genoeg kansen af. Ze afmaken is een andere zaak. "Iedereen moet goed beseffen dat Malinwa tot het einde zal moeten knokken om onderin weg te geraken. Zeventien punten na achttien duels, dat is niet eens een puntje per wedstrijd. Ik heb in het verleden vaak tegen de degradatie gespeeld, en toen kregen we ook lof om ons geleverde spel. Maar geloof me: daar koop je niets mee", zegt Goots in GvA.

Bijkomend probleem: ook alle andere kelderploegen stapelen nu de zeges op. "Waasland-Beveren en Moeskroen leken vogels voor de kat, maar maakten een inhaalbeweging. En ook Sint-Truiden pakte zijn eerste driepunter onder Peter Maes. Daarom is voor KV Mechelen de match van komende zondag tegen Moeskroen nóg belangrijker. Da's een zespuntenduel. Mits een overwinning ziet de situatie er voor KV eindelijk wat rooskleuriger uit."