Geen 'tempodwang': Hongla zet Gent mat na teleurstellend potje schaak tussen Vanhaezebrouck en Vercauteren

Het nummer 13 ontving in de Ghelamco Arena het nummer 7 uit de competitie. Best gek om te vermelden in een topper tussen Gent en Antwerp. Maar de match maakte misschien wel duidelijk waarom beide teams niet in de top-4 staan op dit moment.

Frank Vercauteren zat voor het eerst op de bank bij Antwerp en hij voerde meteen vier wijzigingen door in de basiself: Gélin, Hongla en Mbokani waren terug na een weekje afwezigheid in quarantaine en dergelijke meer, op de rechterflank werd De Pauw gebracht in plaats van Buta.

Slaapverwekkend schaakspel

Gent van zijn kant had minder wissels nodig: Vanhaezebrouck posteerde enkel Yaremchuk tussen de lijnen naast Depoitr, waardoor Bukari naar de linkerflank schoof in wat uiteindelijk een bijzonder matige pot voetbal zou gaan worden.

Wij zijn enorme fan van The Queen's Gambit met een onnavolgbare Anna Taylor-Joy als schaakgenie. Vanhaezebrouck en Vercauteren hadden ook wel zin in een spelletje schaak, maar van een gambiet van de koningin (je dame opofferen om er winst uit te halen, nvdr) was allerminst sprake. Of van onnavolgbare prestaties, for that matter.

Geen risico's

De risico's werden namelijk geschuwd. De Pauw werd als loper tegen Bukari uitgespeeld, aan de overkant neutraliseerden Castro-Montes en Lukaku elkaar ook: een rode en een blauwe loper kunnen elkaar nooit pakken als ze niet op hetzelfde kleur van veld staan, zeg maar.

De torens stonden aan beide kanten pal en kopten al het gevaar weg voor het echt gevaarlijk kon worden, op het middenveld vooral veel werkpaarden die hun stinkende best deden om looplijnen te versieren, maar vooral snel vast kwamen te zitten.

Het enige verschil met schaken? Op een voetbalveld kan je ook je pionnetjes naar achteren schuiven - wat zeker Antwerp vaak deed. En zo krijg je een belegering, zonder veel grote kansen. Uithongering is al sinds de vroegmoderne tijd geen gevierde oorlogstactiek meer.

Waren er dan geen kansen? Jawel: Mbokani kopte eens naast, Beiranvand moest Yaremchuk van een doelpunt houden en Sven Kums miste zelfs een strafschop door op de paal te mikken. Veelzeggend voor een wedstrijd waarin ook die andere Gouden Schoen Refaelov onzichtbaar was.

Hongla doet het

De bezoekers claimden tussendoor ook een drietal keer een elfmeter, maar kregen die niet. En een kwartier voor tijd was het dan plots raak: Haroun met een kristalheldere kijk, Hongla kon de bal voorbij Bolat in doel schuiven: 0-1.

Beiranvand hield daarna zowel Depoitre als Bukari van de gelijkmaker en wierp zich zo na enkele mindere prestaties in het verleden nog op tot matchwinnaar van dienst. The Great Old deed een reuzenzaak en sprong zo naar plek 3, de kloof met de Buffalo's is nu acht punten.