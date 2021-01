"Ik wil de club beter maken!" Duidelijke woorden van Franky Vercauteren

Vorige weken mochten een aantal spelers uit de beloften aansluiten bij de A kern. Dit vooral omdat verscheidene spelers verplicht in quarantaine moesten. Franky Vercauteren wil het hierbij niet laten.

Uit de beloftenploeg (die getraind wordt door Gill Swerts) mochten vorige weken een aantal spelers aansluiten bij de A-kern van Antwerp. Franky Vercauteren gaf aan dat het zijn bedoeling is om dit de komende weken en maanden meer te doen.

"Er wordt goed werk geleverd binnen de jeugdwerking en de beloftenploeg. Zoals jullie weten vind ik de jeugdwerking heel belangrijk." (Franky Vercauteren is zijn trainerscarrière begonnen als jeugdtrainer bij KV Mechelen.) "Ik wil de club beter maken en dit doe je door je niet alleen met de A-kern bezig te houden maar ook met de beloften en de jeugd.".

"De vorige trainers hebben minder aandacht besteed aan de doorstroming van jeugdspelers naar de A-kern. Alles hangt natuurlijk samen met kwaliteit. Spelers met het nodige kwaliteit die zullen hun kansen krijgen binnen de A kern. Hiervoor ga ik overleg met de mensen binnen de jeugdwerking en de technische staf van de beloften".

De manier hoe dat Franky Vercauteren het ziet is niet alleen om jeugdspelers te laten meetrainen maar ook kansen te geven in oefenduels en onderlinge partijen. "Het is natuurlijk aan een lagere intensiteit maar toch kan je dan al veel aflezen."