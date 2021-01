Beiranvand pakt vertrouwen na clean sheet tegen Gent

Alireza Beiranvand kon vandaag de 0 houden. Dit stemde zijn trainer en medespelers zeer tevreden.

Was meer focus leggen op de organisatie goed voor Beiranvand werd gevraagd aan Franky Vercauteren: Nee want we stonden te laag de 1ste helft. Ik weet niet of het in zijn voordeel is of niet. We moeten ervoor zorgen dat zijn prestaties groeien en zijn vertrouwen."

Jérémy Gelin: "We zijn blij met de overwinning. Winnen vandaag dat is het belangrijkste. Dit zowel voor mezelf als voor de ploeg. Het was een overwinning van het team. We houden de 0 en scoren dus een ideaal scenario. Dit is goed voor ons vertrouwen en dat van Beiranvand"