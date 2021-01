"Seizoen verloren, vraag om langetermijnvisie blijft actueel": Supporters AA Gent opnieuw erg kritisch, Vanhaezebrouck en Ngadeu reageren

AA Gent verloor in eigen huis van Royal Antwerp met het kleinste verschil en staat daardoor opnieuw verder van play-off 1 dan het van de laatste plaats staat. De supporters roeren zich dan ook niet voor het eerst.

Op een of andere manier is het nog een 'geluk bij een ongeluk' voor AA Gent dat de supporters dit seizoen de Ghelamco Arena niet binnen mogen omwille van de coronamaatregelen. Want: ze hadden ondertussen het kot al meermaals afgebroken.

Ook de nederlaag tegen Antwerp (0-1 op zondagmiddag) kwam opnieuw hard aan, zoveel is duidelijk. De fans hebben dan ook meteen opnieuw duidelijke kritiek geuit. Daarbij komen ook Michel Louwagie en Ivan De Witte in het oog van de storm terecht.

Terwijl onze manager een paar weken geleden beweerde dat we met Hein vanaf augustus 2de hadden gestaan, is werkelijkheid dat we dichter bij degradatieplek dan POI staan. Dit seizoen is al lang verloren, maar de vraag om langetermijnvisie van #SOSGantoise blijft actueel #kaagent — Filip Batselé (@FBatsele) January 17, 2021

Tactisch overklast. Alweer haalt anti-voetbal en betonvoetbal het van de ploeg die een beetje wil. Het wordt tijd dat zij die willen, beloond worden. #cobw #sosgantoise @sosonsgantoise — Tom De Wilde (@tomtryl) January 17, 2021

Balans na dit weekend. Plaats 13 met de hete adem van Mechelen. Playoffs zijn heel ver af nu... #sosgantoise #gntant — Tim D (@timdk79) January 17, 2021

Allez, staan alle Hein is de verlosser supporters terug met de voetjes op de grond? Nog steeds broodnodig #sosgantoise #gntant — Timo #Coys (@Timo_C15) January 17, 2021

Tijd voor gerichte versterkingen, en geen spits die een of andere Israëlische makelaar heeft aangesmeerd. https://t.co/oPbwDmtQcN#gntant — ❤️💛 💙🤍 (@galagantoise) January 17, 2021

Ngadeu had een boodschap voor de fans na de nederlaag: "De hoop is nog niet weg, we gaan er elke week alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen. We gaan er vol voor blijven gaan, we snappen dat de fans ontgoocheld zijn."

Coach Vanhaezebrouck hoopt op - zeker offensieve - versterking, want hij zit dun in de flankspelers. Daarover gaf hij HIER en HIER ook al duidelijk meer informatie. Benieuwd of en wat er de komende weken nog zal binnenkomen bij de Buffalo's.