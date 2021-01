Hein Vanhaezebrouck reageert na 1 op 9: "Teken aan de wand"

AA Gent had dominantie en balbezit tegen Antwerp en misschien zelfs de beste kansen - inclusief een gemiste strafschop. Maar aan het einde van de match werd het wel een nieuwe nederlaag doorslikken.

"Van onze kant ben ik tevreden over wat we gebracht hebben, maar ik kan niet zeggen dat het goed is voor de jongens na hun harde werk deze week", aldus Hein Vanhaezebrouck na de 0-1 nederlaag.

"We gaan ontgoocheld naar huis, net als de vorige wedstrijden. Het is nu al een paar keer op rij, dat is pijnlijk natuurlijk. Het is elke keer opnieuw verteren, verwerken van een nederlaag. Het had anders kunnen zijn, maar het resultaat telt aan het eind van de wedstrijd."

Tikken

"Gent is slecht begonnen aan het seizoen en voor Nieuwjaar hebben we een goede reeks neergezet", aldus nog de oefenmeester van Gent. "Nu is het 1 op 9 en dat is toch een teken aan de wand. We staan waar we staan en dat heeft misschien wel een reden. Het is geen broze ploeg, maar elke keer opnieuw een tik krijgen is niet simpel natuurlijk."

"Qua offensief vermogen zouden we misschien wat meer kunnen brengen dan we op dit moment doen. Scorend vermogen moet in heel de ploeg zitten en dat kwam er nu niet echt uit."