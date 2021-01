Vanhaezebrouck ziet tekort aan scorend vermogen: "Maar één flankspeler in mijn kern"

AA Gent liet zich een beetje de kaas van het brood stelen in de Ghelamco Arena tegen Royal Antwerp FC. Met dank aan Hongla, maar ook door een gebrek aan scorend vermogen bij de Buffalo's.

Bukari, Yaremchuk en Depoitre kregen elk minstens één goede kans om te scoren, Sven Kums miste zelfs een elfmeter tegen Antwerp. "Het had ook anders kunnen lopen", beseften zowel Frank Vercauteren als Hein Vanhaezebrouck na de 0-1 in de Ghelamco Arena.

Maar de coach van de Buffalo's zag ook een gebrek aan scorend vermogen: "Ik ben heel tevreden van wat Bukari heeft gebracht, maar ik had er tegen een offensieve speler als De Pauw wel meer van verwacht naar offensief vermogen toe."

Geen overschot

"We hebben geen overschot aan flankspelers. In heel mijn kern zit er ééntje, we hebben niemand anders om neer te zetten."

"Offensief en scorend vermogen? Dat moet meer dan alleen van de spitsen komen. Kijk naar Antwerp, daar scoort ook een middenvelder met Hongla", aldus nog Vanhaezebrouck.