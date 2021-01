Coaches reageren na #GNTANT: "Tevreden trainer" vs "Wij ook hard gewerkt, maar ..."

Antwerp won met 0-1 op bezoek bij AA Gent. De coaches zagen hun teams een hele week hard werken, dus het gevoel was helemaal anders na de match.

"Ik weet dat er nog verbetering nodig is dat is duidelijk. We zijn ook ontsnapt vandaag en het geluk van de dag hadden we mee." Zo begon een tevreden Franky Vercauteren aan de persconferentie. "Naar het geheel, inzet, manier en resultaat ben ik een heel tevreden trainer. Dankzij een goede werkweek van de jongens."

Op de vraag of het defensiever was dan anders antwoordde Franky Vercauteren: "Zo goed mogelijk verdedigen en zo goed mogelijk aanvallen. Iets minder ruimte weggeven dat hebben we gedaan. In de 2de helft moest het offensiever zijn. Het zijn de twee verdedigende middenvelders die de goal voorbereiden en maken."

Wij ook heel hard gewerkt, maar nu ontgoocheling

Bij Hein Vanhaezebrouck een heel ander verhaal: "Van onze kant ben ik ook tevreden over wat we gebracht hebben, maar ik kan niet zeggen dat het goed is voor de jongens na hun harde werk deze week."

"We gaan ontgoocheld naar huis, net als de vorige wedstrijden. Het is nu al een paar keer op rij, dat is pijnlijk natuurlijk. Het is elke keer opnieuw verteren en verwerken, maar deze groep heeft veel veerkracht."