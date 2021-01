Pieter Gerkens: "Dankzij Refaelov in een positieve flow zonder zelf iets te moeten doen"

De aanvallende middenvelder van Antwerp kwam niet tot scoren in de winstmatch tegen AA Gent. Toch was hij een tevreden man dankzij de winst van zijn ploeg.

Pieter Gerkens: "Ik denk dat het een moeilijk week was voor ons. Er waren veel nieuwe zaken met een nieuw coach. Dat is altijd aanpassen"

Er werd door Pieter Gerkens ook even teruggeblikt op de Gouden Schoen van Lior Refaelov: "Het verhaal van Rafa als gouden schoen is postief nieuws. We komen in een positieve flow zonder zelf iets te doen. Dat is een leuke afleiding voor ons als groep."

Over de wedstrijd zelf kon Pieter Gerkens alleen maar tevreden terugblikken. "Verdedigend stonden we goed. We kwamen er met momenten goed uit maar zonder grote kansen te creëren. We komen wel heel goed weg met de gemiste penalty."