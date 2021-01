Franky Vercauteren over Lamkel Zé: "Als we geen onverwacht bezoek krijgen dan is hij er misschien bij"

Zelfs na een 0-1 winst kwamen er vragen over Didier Lamkel Zé. Franky Vercauteren heeft hem duidelijk nog niet afgeschreven.

"Als we geen onverwacht bezoek krijgen misschien is hij er dan bij deze week." Zo laat Franky Vercauteren de deur op een kier voor een terugkeer van Didier Lamkel Zé bij de A-kern van Antwerp. Franky Vercauteren verwijst naar de twee bezoeken van de harde kern van Antwerp aan de Bosuil . Dit om hun ongenoegen kenbaar te maken over de daden en uitspraken van Didier Lamkel Zé de afgelopen weken.

"We bekijken dit dag per dag. Ik wacht op het verslag van de trainer van de beloften (Gill Swerts) en dan gaan we dit verder met de club bespreken."

We zijn niet onoplettend voor de commentaar op hem.

Franky Vercauteren sloot de vragen over Didier Lamkel Zé af dat zo een zaken op dit moment niet moeten besproken worden maar en dat zowel hij als de club niet onoplettend zijn voor de commentaren die er zijn op de persoon Lamkel Zé.

Pieter Gerkens had de laatste vraag van de dag over Lamkel Zé: "Wij hebben ons standpunt als spelersgroep duidelijk gemaakt aan het bestuur!" Na de verhalen van de afgelopen weken lijkt het dat hij voor de spelersgroep niet meer welkom is in de A-kern.