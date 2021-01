"Het was geen gemakkelijke week maar toch pakken we de drie punten!"

Voor Antwerp was het een drukke week. Gouden schoen, Lamkel Zé, nieuwe trainer,... maar dan de drie punten binnenhalen maakt dat goed.

Het was een drukke week op Antwerp. Heel hectisch met heel veel randzaken meer zelfs dan het sportieve. "Het mag dezelfde week zijn want we hebben gewonnen." zei Franky Vercauteren lachend.

"Al die andere dingen hebben invloed op het voetbal. Discussies over spelers die er niet bij zijn, verplichting daar, receptie hier,... Het zijn verre van de ideale omstandigheden om naar een match toe werken."

Met twee wedstrijden deze week voor de boeg (Cercle en Oostende beide thuis) hoopt Franky Vercauteren op een rustigere week waarschijnlijk maar wel met hetzelfde eindresultaat.