Antwerp kwam gehavend uit de strijd tegen AA Gent. Zo zijn er twee spelers met kleine blessures en één geschorste speler voor woensdag tegen Cercle Brugge.

Het was een zware wedstrijd voor Antwerp gisteren tegen AA Gent. Het vele verdedigende werk heeft zijn tol geëist bij twee spelers. Zo heeft Faris Haroun hinder aan de kuit en verder onderzoek zal vandaag uitwijzen of dit gevolgen heeft voor woensdag.

Jérémy Gelin heeft een kniestoot gekregen op de bil. Gisteren voelde dit stijf aan en verder onderzoek zal vandaag nog uitwijzen of hij woensdag kan aantreden.

Hiermee moeten we leren omgaan

"Je ziet dit niet alleen bij ons maar ook bij andere clubs in de Belgische en andere competities. Veel kleine (tot grote Axel Witsel' blessures die voortkomen uit vermoeidheid en het drukke programma." Dit zei Franky Vercauteren de dag na de wedstrijd tegen AA Gent. "Hiermee moeten we leren omgaan zo is het nu eenmaal."

Tot slot heeft Martin Hongla zijn 5de gele kaart van het seizoen gekregen gisteren. Hij is er al zeker niet bij in de wedstrijd tegen Cercle Brugge.