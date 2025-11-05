LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

Club Brugge ontvangt in de Champions League het grote FC Barcelona. Kan blauw-zwart een pandoering zoals tegen Bayern München vermijden?

Zo'n twee jaar geleden kwam FC Barcelona voor het laatst op bezoek in België, Antwerp klopte toen verrassend een B-elftal van de Catalanen met 3-2. Tegen Club Brugge zal de Spaanse grootmacht wel zijn beste spelers opstellen.

Barcelona heeft 6 op 9 na drie wedstrijden en wil bij de eerste acht eindigen om zich rechtstreeks te kunnen plaatsen voor de volgende ronde en de tussenronde te vermijden. De drie punten zijn dan ook het minimum voor de troepen van Hansi Flick.

Of superster Lamine Yamal aan de aftrap zal staan, is nog onzeker. "Hij trainde goed en we werken hard om hem fit te houden", zei Barça-trainer Flick op zijn persconferentie. "Als hij klaar is om te spelen, speelt hij."

Kan Club Brugge derde opeenvolgende nederlaag vermijden?

Club Brugge won zijn openingswedstrijd tegen Monaco (4-1), maar ging op verplaatsing onderuit tegen Atalanta (2-1) en Bayern München (4-0). Punten pakken tegen Barcelona zou een stunt zijn, Nicky Hayen weet waar het gevaar ligt.

"Ze hebben een aanvallende linie met heel veel kwaliteiten. We moeten het juiste wedstrijdplan bedenken, ons wapenen tegen al dat geweld en zien dat we zelf kansen kunnen krijgen." Van de hoge verdedigende lijn van Barça kan Club misschien profiteren.

In tegenstelling met de wedstrijd tegen Atalanta en Bayern Müchen kan Nicky Hayen nu wel rekenen op Raphael Onyedika. De Nigeriaan maakte zijn rentree tegen Dender en wordt nu in de basis verwacht.