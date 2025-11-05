Datum: 05/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Pech voor Club Brugge, own goal levert de 3-3 op

Club Brugge ontvangt in de Champions League het grote FC Barcelona. Kan blauw-zwart een pandoering zoals tegen Bayern München vermijden?

Tijd   89' 10" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
87
 Kan Club het gelijkspel of meer uit de brand slepen? We krijgen het antwoord in de volgende 7 minuten.
85
  Gele kaart voor Fermin Lopez
84
 Vervangen Raphael Onyedika
Ingevallen Lynnt Audoor
83
 Vervangen Marcus Rashford
Ingevallen Roony Bardghji
81
  Gele kaart voor Lamine Yamal
81
  Gele kaart voor Mamadou Diakhon
78
 Vervangen Carlos Forbs
Ingevallen Mamadou Diakhon
78
 Vervangen Nicolò Tresoldi
Ingevallen Romeo Vermant
77

Owngoal 		Owngoal van Christos Tzolis: -
Yamal trapt naar doel, maar Tzolis kopt onderweg op de bal en klopt zo zijn eigen doelman.
72
 De VAR beslist: geen penalty!
72
 De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
72
 Geen penalty
Het contact is te licht vindt Taylor...
71
 Penalty voor Club Brugge
Forbs weer op snelheid weg en hij gaat neer. Anthony Taylor wijst naar de stip, maar de VAR heeft er ook nog iets over te zeggen.
69
 Yamal haalt uit en Jackers haalt een heel goeie redding uit de kast.
68
 Pfff, Vanaken jongens... Wat een speler!
63

Goal 		Doelpunt van Carlos Forbs (Hans Vanaken)
Carlos Forbs maakt naam in Europa vanavond. Na zijn assist en goal doet hij er nog eentje bij na een geweldige pass van Vanaken. Die stuurde hem met een gemeten dieptepass alleen op weg naar Szcezny.
63
 Yamal ging voor de Brugse supporters vieren en legde het vingertje op de mond. Ze fluiten hem al heel de match uit en haalt nu zijn gram.
61

Goal 		Doelpunt van Lamine Yamal (Fermin Lopez)
Wat een goal! Yamal zet een één-twee op en scoort onder Jackers, maar wat een geweldige dribbel van het 18-jarige wonderkind dat er aan te pas kwam.
59
 Garcia schiet van héél ver en raakt de deklat. Wat een schot!
58
 Vervangen Marc Casado
Ingevallen Daniel Olmo
58
 Vervangen Ferran Torres Garcia
Ingevallen Robert Lewandowski
52
 Yamal krijgt een open doelkans, maar schiet recht op Jackers. Daar ontsnapt Club weer.
49
 Nu dwingt is het Seys die Szczesny tot een redding dwingt.
49
 Club blijft het Barcelona heel moeilijk maken in de opbouw. En op de flanken ligt er ruimte.
47
  Gele kaart voor Jules Koundé


Scheidsrechter 		Rust


45
 Razendsnelle counter van Barça na een geweldige pass van Yamal op Torres. De spits klopt Jackers die ver is uitgekomen, maar zijn schot hobbelt naast de verste paal. Daar ontsnapt Club.
42
 Fermin schiet hoog over. Jackers heeft eigenlijk nog niet zoveel werk gehad.
40
 We gaan het blijven herhalen: het is niet normaal dat Hans Vanaken dit niveau blijft halen. Wat een speler is dat toch voor de Belgische competitie. Hij had in het buitenland quasi overal zijn plaats gehad.
35
 Vanaken zet een bruggetje bij Casado en lanceert zo de counter. Tzolis geraakt echter niet voorbij zijn man.
34
 Lamal dribbelt heel het veld over en geeft dan af aan Rashford. Die wil passen op Koundé, maar Jackers zit er goed tussen.
33
 Club houdt voorlopig eigenlijk makkelijk stand. Het game plan van Nicky Hayen werkt perfect: dubbele dekking op de man in balbezit en de passlijnen afsnijden.
32
  Gele kaart voor Raphael Onyedika
27
 Een schot van Koundé scheert de lat. Dat scheelde heel weinig.
25
 Een schot van Rashford hobbelt naast.
23
 Goh, die hoge lijn van Barcelona ziet af hoor. De snelheid op de flanken bij Club doet hen pijn.
De 1-0 van Tresoldi en 1-1 van Fermin
17

Goal 		Doelpunt van Carlos Forbs (Christos Tzolis)
Wat gebeurt hier allemaal? Club countert Barcelona kapot. Een schitterende aanval via Vanaken, Tzolis en uiteindelijk Forbs op snelheid... Die geeft Szcczesny voor de tweede keer het nakijken. Wat een goal!
16
 Veel komt Club niet meer aan de bal. Barça is hun gewoonlijke spelletje aan het spelen. 't Is met elf verdedigen bij de thuisploeg.
12
 Rashford schiet over.
11
 Lopez schiet net naast. Als Barcelona begint te combineren, is het moeilijk volgen voor blauw-zwart.
8

Goal 		Doelpunt van Ferran Torres Garcia (Fermin Lopez)
De euforie heeft nog geen minuut geduurd. Yamal stuurt Lopez diep en Mechele is te traag om te volgen. Torres duwt voorbij Jackers.
6

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Carlos Forbs)
Hayen doet het schitterend. Hij zegt wanneer Forbs de diepte moet inlopen en die doet precies dat. Hij laat de verdediging achter zich en geeft dan voor op Tresoldi die binnenschuift! Wat een start!
4
 Garcia werkt een voorzet van Tzolis weg voor de neus van Tresoldi. Club is zeker niet slecht begonnen. De man in balbezit wordt direct vastgezet en bij een balverovering kiezen ze meteen voor de diepte.
2
 Tzolis met een lage schuiver, maar recht in de handen van Szczesny.
1
 Club Brugge - Barcelona: 0-0
20:50
Club Brugge - Barcelona
20:06
 Onyedika start bij Club Brugge
Raphael Onyedika maakte afgelopen weekend zijn rentree tegen Dender en staat nu in de basis. Tresoldi is de enige spits van Club, Vermant begint op de bank.
20:05
 Yamal staat in de basis
Bij Barcelona staat Lamine Yamal gewoon in de basis, Barça speelt met dezelfde elf als afgelopen weekend tegen Elche. Lewandowski zit dus op de bank.
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Bank: Zaid Romero - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Shandre Campbell

Barcelona: Wojciech Szczesny - Alejandro Balde - Ronald Federico Araújo da Silva - Ferran Torres Garcia - Lamine Yamal - Marcus Rashford - Fermin Lopez - Marc Casado - Frenkie de Jong - Jules Koundé - Eric García Martret
Bank: Pau Cubarsi - Robert Lewandowski - Gerard Martin - Daniel Olmo - Marc Bernal - Dro Fernández - Roony Bardghji - Diego Kochen - Eder Aller González
Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.2 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/22 (31.8%)
Sabbe Kyriani 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ordonez Joel 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mechele Brandon 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Seys Joaquin 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Onyedika Raphael   84' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Vanaken Hans A 90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Forbs Carlos ⚽ ⚽ A 78' 8.6 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Tresoldi Nicolò 78' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tzolis Christos A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Bank
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 12' 6.5 -
Nilsson Gustaf 0'  
Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 0'  
Audoor Lynnt 6' 5.8  
Diakhon Mamadou   12' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Barcelona Barcelona
Szczesny Wojciech 90' 6.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Balde Alejandro 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 56/60 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Araújo da Silva Ronald Federico 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 66/75 (88%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Torres Garcia Ferran 58' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Yamal Lamine  90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/55 (83.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Balverliezen: 23
Rashford Marcus 83' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Lopez Fermin A A   90' 7.8 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
Casado Marc 58' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 61/63 (96.8%)
de Jong Frenkie 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 107/111 (96.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Koundé Jules   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 62/65 (95.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
García Martret Eric 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 98/100 (98%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Cubarsi Pau 0'  
Lewandowski Robert 32' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
Martin Gerard 0'  
Olmo Daniel 32' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bernal Marc 0'  
Fernández Dro 0'  
Bardghji Roony 7' 6.5  
Kochen Diego 0'  
Aller González Eder 0'  

Vooraf

LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?
LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?
Foto: © photonews

Club Brugge ontvangt in de Champions League het grote FC Barcelona. Kan blauw-zwart een pandoering zoals tegen Bayern München vermijden?

Zo'n twee jaar geleden kwam FC Barcelona voor het laatst op bezoek in België, Antwerp klopte toen verrassend een B-elftal van de Catalanen met 3-2. Tegen Club Brugge zal de Spaanse grootmacht wel zijn beste spelers opstellen. 

Barcelona heeft 6 op 9 na drie wedstrijden en wil bij de eerste acht eindigen om zich rechtstreeks te kunnen plaatsen voor de volgende ronde en de tussenronde te vermijden. De drie punten zijn dan ook het minimum voor de troepen van Hansi Flick. 

Of superster Lamine Yamal aan de aftrap zal staan, is nog onzeker. "Hij trainde goed en we werken hard om hem fit te houden", zei Barça-trainer Flick op zijn persconferentie. "Als hij klaar is om te spelen, speelt hij." 

Kan Club Brugge derde opeenvolgende nederlaag vermijden?

Club Brugge won zijn openingswedstrijd tegen Monaco (4-1), maar ging op verplaatsing onderuit tegen Atalanta (2-1) en Bayern München (4-0). Punten pakken tegen Barcelona zou een stunt zijn, Nicky Hayen weet waar het gevaar ligt. 

"Ze hebben een aanvallende linie met heel veel kwaliteiten. We moeten het juiste wedstrijdplan bedenken, ons wapenen tegen al dat geweld en zien dat we zelf kansen kunnen krijgen." Van de hoge verdedigende lijn van Barça kan Club misschien profiteren. 

In tegenstelling met de wedstrijd tegen Atalanta en Bayern Müchen kan Nicky Hayen nu wel rekenen op Raphael Onyedika. De Nigeriaan maakte zijn rentree tegen Dender en wordt nu in de basis verwacht. 

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

29/10 12

Volgende week gaat Club Brugge een galawedstrijd spelen tegen FC Barcelona. Maar Pedri zal niet van de partij zijn in Venetië van het Noorden. Hij is buiten strijd voor de ...

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

04/11 18

Brugge maakt zich op voor een avond die nu al legendarisch lijkt te worden. FC Barcelona zakt af naar Jan Breydel, en de komst van Lamine Yamal en co zorgt voor ongeziene t...

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

04/11 1

De selectie van FC Barcelona verblijft tijdelijk in het Van der Valk Hotel in Oostkamp. Burgemeester Jan de Keyser verwelkomt de ploeg officieel, maar doet tegelijk een opr...

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

04/11 2

Voor Joaquin Seys wordt de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona een bijzonder moment. De verdediger kijkt uit naar de confrontatie met de Spaanse topclub en spreek...

"Minder sterk dan vorig seizoen": Gert Verheyen kan voor één keer met iets leven bij Club Brugge

"Minder sterk dan vorig seizoen": Gert Verheyen kan voor één keer met iets leven bij Club Brugge

04/11

Analist Gert Verheyen heeft zich uitgesproken over de tactische keuzes van Club Brugge in aanloop naar het duel met FC Barcelona. Hij wijst op risico's in het spel en sugge...

Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

08:00

FC Barcelona is in België voor het duel met Club Brugge. Ondanks meerdere blessures blijft Barça favoriet, maar coach Hansi Flick waarschuwt dat zijn ploeg op haar hoede mo...

Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

11:20 1

Tijdens de persconferentie van FC Barcelona voor de match tegen Club Brugge zorgde Franky Van der Elst voor een opvallend moment. De ex-Club-icoon overhandigde coach Hansi ...

Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

11:40 9

Vanavond ontvangt Club Brugge FC Barcelona. Voor één speler van blauw-zwart had een hereniging met de Catalanen bijzonder speciaal geweest.

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20

Club Brugge neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen FC Barcelona. De voorbije weken was het in de competitie soms wat magertjes wat blauw-zwart liet zien qua absolut...

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30 6

Wat is er beter dan het opnemen tegen FC Barcelona om een historische mijlpaal te bereiken? Deze woensdagavond zal Hans Vanaken zijn 100e Europese wedstrijd spelen tegen de...

🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

20:20 2

Het sterrenlegioen van FC Barcelona is neergestreken in België. Al was er wel eventjes stress. De spelersbus stond namelijk in panne.

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 3-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-0 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
