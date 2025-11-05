LIVE: Pech voor Club Brugge, own goal levert de 3-3 op

|
|
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
|
|
87
|
Kan Club het gelijkspel of meer uit de brand slepen? We krijgen het antwoord in de volgende 7 minuten.
|
85
|
Gele kaart voor Fermin Lopez
|
|
84
|
Raphael Onyedika
Lynnt Audoor
|
83
|
Marcus Rashford
Roony Bardghji
|
81
|
Gele kaart voor Lamine Yamal
|
81
|
Gele kaart voor Mamadou Diakhon
|
78
|
Carlos Forbs
Mamadou Diakhon
|
78
|
Nicolò Tresoldi
Romeo Vermant
|
|
77
|
Owngoal van Christos Tzolis: -
Yamal trapt naar doel, maar Tzolis kopt onderweg op de bal en klopt zo zijn eigen doelman.
|
72
|
De VAR beslist: geen penalty!
|
72
|
De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
|
72
|
Geen penalty
Het contact is te licht vindt Taylor...
|
71
|
Penalty voor Club Brugge
Forbs weer op snelheid weg en hij gaat neer. Anthony Taylor wijst naar de stip, maar de VAR heeft er ook nog iets over te zeggen.
|
69
|
Yamal haalt uit en Jackers haalt een heel goeie redding uit de kast.
|
68
|
Pfff, Vanaken jongens... Wat een speler!
|
63
|
Doelpunt van Carlos Forbs (Hans Vanaken)
Carlos Forbs maakt naam in Europa vanavond. Na zijn assist en goal doet hij er nog eentje bij na een geweldige pass van Vanaken. Die stuurde hem met een gemeten dieptepass alleen op weg naar Szcezny.
|
63
|
Yamal ging voor de Brugse supporters vieren en legde het vingertje op de mond. Ze fluiten hem al heel de match uit en haalt nu zijn gram.
|
61
|
Doelpunt van Lamine Yamal (Fermin Lopez)
Wat een goal! Yamal zet een één-twee op en scoort onder Jackers, maar wat een geweldige dribbel van het 18-jarige wonderkind dat er aan te pas kwam.
|
|
59
|
Garcia schiet van héél ver en raakt de deklat. Wat een schot!
|
58
|
Marc Casado
Daniel Olmo
|
58
|
Ferran Torres Garcia
Robert Lewandowski
|
52
|
Yamal krijgt een open doelkans, maar schiet recht op Jackers. Daar ontsnapt Club weer.
|
49
|
Nu dwingt is het Seys die Szczesny tot een redding dwingt.
|
49
|
Club blijft het Barcelona heel moeilijk maken in de opbouw. En op de flanken ligt er ruimte.
|
47
|
Gele kaart voor Jules Koundé
|
|
Rust
|
45
|
Razendsnelle counter van Barça na een geweldige pass van Yamal op Torres. De spits klopt Jackers die ver is uitgekomen, maar zijn schot hobbelt naast de verste paal. Daar ontsnapt Club.
|
42
|
Fermin schiet hoog over. Jackers heeft eigenlijk nog niet zoveel werk gehad.
|
|
40
|
We gaan het blijven herhalen: het is niet normaal dat Hans Vanaken dit niveau blijft halen. Wat een speler is dat toch voor de Belgische competitie. Hij had in het buitenland quasi overal zijn plaats gehad.
|
35
|
Vanaken zet een bruggetje bij Casado en lanceert zo de counter. Tzolis geraakt echter niet voorbij zijn man.
|
34
|
Lamal dribbelt heel het veld over en geeft dan af aan Rashford. Die wil passen op Koundé, maar Jackers zit er goed tussen.
|
33
|
Club houdt voorlopig eigenlijk makkelijk stand. Het game plan van Nicky Hayen werkt perfect: dubbele dekking op de man in balbezit en de passlijnen afsnijden.
|
32
|
Gele kaart voor Raphael Onyedika
|
27
|
Een schot van Koundé scheert de lat. Dat scheelde heel weinig.
|
25
|
Een schot van Rashford hobbelt naast.
|
23
|
Goh, die hoge lijn van Barcelona ziet af hoor. De snelheid op de flanken bij Club doet hen pijn.
|
De 1-0 van Tresoldi en 1-1 van Fermin
|
17
|
Doelpunt van Carlos Forbs (Christos Tzolis)
Wat gebeurt hier allemaal? Club countert Barcelona kapot. Een schitterende aanval via Vanaken, Tzolis en uiteindelijk Forbs op snelheid... Die geeft Szcczesny voor de tweede keer het nakijken. Wat een goal!
|
|
16
|
Veel komt Club niet meer aan de bal. Barça is hun gewoonlijke spelletje aan het spelen. 't Is met elf verdedigen bij de thuisploeg.
|
12
|
Rashford schiet over.
|
11
|
Lopez schiet net naast. Als Barcelona begint te combineren, is het moeilijk volgen voor blauw-zwart.
|
8
|
Doelpunt van Ferran Torres Garcia (Fermin Lopez)
De euforie heeft nog geen minuut geduurd. Yamal stuurt Lopez diep en Mechele is te traag om te volgen. Torres duwt voorbij Jackers.
|
6
|
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Carlos Forbs)
Hayen doet het schitterend. Hij zegt wanneer Forbs de diepte moet inlopen en die doet precies dat. Hij laat de verdediging achter zich en geeft dan voor op Tresoldi die binnenschuift! Wat een start!
|
4
|
Garcia werkt een voorzet van Tzolis weg voor de neus van Tresoldi. Club is zeker niet slecht begonnen. De man in balbezit wordt direct vastgezet en bij een balverovering kiezen ze meteen voor de diepte.
|
2
|
Tzolis met een lage schuiver, maar recht in de handen van Szczesny.
|
1
|
Club Brugge - Barcelona: 0-0
|
20:50
|
|
20:06
|
Onyedika start bij Club Brugge
Raphael Onyedika maakte afgelopen weekend zijn rentree tegen Dender en staat nu in de basis. Tresoldi is de enige spits van Club, Vermant begint op de bank.
|
|
20:05
|
Yamal staat in de basis
Bij Barcelona staat Lamine Yamal gewoon in de basis, Barça speelt met dezelfde elf als afgelopen weekend tegen Elche. Lewandowski zit dus op de bank.
|
Club Brugge:
Nordin Jackers
- Kyriani Sabbe
- Joel Ordonez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Raphael Onyedika
- Aleksandar Stankovic
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Christos Tzolis
Bank:
Zaid Romero
- Hugo Vetlesen
- Cisse Sandra
- Tristan Van Den Heuvel
- Romeo Vermant
- Gustaf Nilsson
- Hugo Siquet
- Jorne Spileers
- Lynnt Audoor
- Mamadou Diakhon
- Axl De Corte
- Shandre Campbell
Barcelona:
Wojciech Szczesny
- Alejandro Balde
- Ronald Federico Araújo da Silva
- Ferran Torres Garcia
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Fermin Lopez
- Marc Casado
- Frenkie de Jong
- Jules Koundé
- Eric García Martret
Bank:
Pau Cubarsi
- Robert Lewandowski
- Gerard Martin
- Daniel Olmo
- Marc Bernal
- Dro Fernández
- Roony Bardghji
- Diego Kochen
- Eder Aller González