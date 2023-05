Jérémy Doku geeft analist fameus lik op stuk: "Hij is een enorme flop"

Enkele weken geleden noemde een analist van RMC Sports Jérémy Doku nog "een enorme flop". Die woorden werden al gauw achterhaald, gezien de laatste wedstrijden van de winger.

Eind januari deed Jonathan MacHardy, een adviseur van RMC Sport die bekend staat om zijn sterke uitspraken, enkele opvallende beweringen over Jérémy Doku. "We zeggen het niet vaak genoeg, maar Doku is een enorme flop".

Op het moment dat hij deze woorden uitsprak, kon niemand zijn ongelijk bewijzen: Doku had toen slechts één assist (in de beker) in 17 wedstrijden. Zelfs rekening houdend met zijn fysieke problemen is dat te weinig.

Maar er was maar één manier om op kritiek te reageren: hard werken en efficiënt worden op het veld. Omdat het talent van Jérémy Doku grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt, zoals Thierry Henry afgelopen april zei: "Zijn we harder met dit type speler? Ja. Als hij goed is, is hij incontournable, maar daarvoor moet je op het veld staan."

Het antwoord

Sindsdien heeft de Rode Duivel stilaan zijn benen teruggekregen. Na een gecompliceerde februarimaand en een nieuwe fysieke weerslag in maart bood Doku zichzelf in april twee eersteklas tweeklappers aan, tegen Reims en Angers.

De door Henry beschreven Doku was er: levendig, onhoudbaar in de dribbel, maar ook met gevoel voor doel. Anderhalve maand voor de samenkomst van de Rode Duivels zal Domenico Tedesco zijn terugkeer in topvorm op prijs hebben gesteld – want een Jérémy in zeer goede vorm is een basisspeler bij de Duivels.