Mogen JPL-clubs zomaar wedstrijden op groot scherm uitzenden? DAZN komt met duidelijk antwoord

KRC Genk wil zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen (uit tegen Club Brugge) op groot scherm tonen. Ook STVV denkt erover na om zijn eerste match (uit tegen KAA Gent) op deze manier aan te bieden. Bij DAZN zijn ze zeker niet tegen dit idee.

DAZN en de telecomoperatoren vonden nog geen akkoord. Daardoor zal de JPL voorlopig alleen te zien zijn op de DAZN-app. Niet gewoon op de tv dus.

Dit is uiteraard verschrikkelijk lastig voor veel Belgische voetbalsupporters. Vooral het oudere publiek heeft er moeite mee, wat begrijpelijk is. KRC Genk wil om die reden de uitwedstrijd tegen Club Brugge op groot scherm tonen in de fanzone van de Cegeka Arena.

Jan Mosselmans, COO van DAZN, legt uit dat ze dit idee steunen. "Wij willen absoluut dat het Belgisch voetbal zo breed mogelijk kan bekeken worden", opent hij bij Het Nieuwsblad. "Om voetbalmatchen publiekelijk uit te zenden moeten er uiteraard wel afspraken worden gemaakt met de rechtenhouder. Dat mag ook niet zomaar in cafés bijvoorbeeld."

"Maar wat DAZN betreft, is er voor speeldag 1 geen enkel probleem", gaat hij verder. "Wat ons betreft mogen alle ploegen die hun eerste match op verplaatsing spelen een scherm opstellen." Mosselmans weet dat het ook voor DAZN kansen biedt.

"Wij zien dat ook als service voor de voetbalfans. Zeker voor fans die nog niet vertrouwd zijn met de app en moeilijker toegang krijgen. We kunnen bij die schermen ook info verstrekken hoe mensen access kunnen krijgen tot de app en hoe ze die moeten gebruiken."