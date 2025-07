Lazare Amani heeft geen toekomst bij Union: een oplossing ligt voor de hand

Union Saint-Gilloise heeft besloten om Lazare Amani deze zomer niet te behouden. Hij zou voor een nieuw avontuur in Turkije kunnen kiezen.

Afgelopen seizoen verloor Lazare Amani (27 jaar) zijn plek bij Union Saint-Gilloise. Hij vertrok uiteindelijk op huurbasis naar Standard in de tweede helft van het seizoen. Na een veelbelovende start overtuigde hij niet genoeg op Sclessin, waardoor Standard de aankoopoptie niet lichtte.

Amani nam niet deel aan de stage van USG in Tubeke, en de toekomst van de Ivoriaan ligt niet in Brussel, meldde La Dernière Heure een week geleden. Het was nog afwachten waar de middenvelder terecht zou komen. Hij heeft nog een contract tot 2027 evenals de status van Afrikaans kampioen.

Er lijken nu pistes te zijn voor de voormalige Carolo: volgens de Turkse transferexpert Ekrem Könur tonen meerdere clubs uit de Turkse Süper Lig interesse in Lazare.

De onderhandelingen zijn nog niet begonnen, benadrukt Könur, die ook de geïnteresseerde clubs niet bij naam noemt. Bij Union zullen ze uiteraard niet in de weg lopen van een transfer.

Lazare Amani kwam naar Union Saint-Gilloise van Sporting Charleroi, eerst op huurbasis in 2021-2022, daarna definitief. Hij speelde 145 wedstrijden voor RUSG, met 10 doelpunten en 15 assists.