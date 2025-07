Anderlecht gaat kijken aan de andere kant van de wereld: paars-wit informeert naar verdediger

Anderlecht zou geïnteresseerd zijn in een jonge Colombiaanse vleugelverdediger die actief is in de MLS. Een veelbelovend profiel dat ook gevolgd wordt door andere Europese clubs.

Olivier Renard moet oplossingen vinden voor de verdediging van Anderlecht. De rechterkant is nogal zwak en Killian Sardella heeft geen echte concurrentie op zijn positie. Een 22-jarige rechtsback, bekend om zijn snelheid, aanvallende impulsen en fysieke impact, staat op het verlanglijstje van het bestuur. Hij speelt momenteel in de Major League Soccer in de Verenigde Staten Volgens journalist Mariano Olsen heeft Anderlecht navraag gedaan naar Juan David Mosquera, een Colombiaanse verdediger die speelt voor de Portland Timbers. In 93 gespeelde wedstrijden heeft hij 4 doelpunten gescoord en 10 assists gegeven. Hij is ook U23-international. Ook Spartak Moskou zou interesse hebben in de speler, die nog tot eind 2027 onder contract staat. Zijn transfer zal alleen worden overwogen bij een overtuigend aanbod. Het dossier blijft voorlopig een gerucht, maar het profiel van Mosquera maakt indruk. Het is voor Besnik Hasi ook zeker geen overbodige luxe om er een extra verdediger bij te hebben.