📷 Wat denkt u ervan? Antwerp stelt nieuw thuisshirt voor

Antwerp stelde donderdag met trots zijn nieuwe home kit voor. The Great Old kiest voor retro dit seizoen.

Antwerp bereidt zich volop voor op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt op het veld, maar uiteraard ook ernaast. De club stelde donderdag zijn nieuw thuistenue voor.

Alles staat in het teken van retro dit seizoen. Uiteraard kiest The Great Old opnieuw voor rood-wit, zoals ieder jaar traditie is.

Het home shirt voor het seizoen 2025/2026 werd voorgesteld in samenwerking met Stanno. In een filmpje schitterden Mauricio Benítez, Geoffry Hairemans en Daam Foulon al in het rood-witte shirt.

Antwerp zal al snel voor het eerst spelen in de nieuwe truitjes. Deze zaterdag nemen ze het in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen Willem II, in de nieuwe uitrusting.

De oefenmatch tegen Willem II is de laatste. Eerder werd er al met 0-1 verloren van Zulte Waregem en met 1-2 van SK Beveren. Tegen Nordsjaelland wonnen ze met 2-1.