OFFICIEEL: De Bruyne en Lukaku krijgen gezelschap van voormalige JPL-ster bij Napoli

De transfer van Noa Lang naar Napoli zat al een paar weken in de pijplijn. Nu werd hij ook officieel voorgesteld.

Twee dagen na zijn eerste stappen op het trainingscentrum heeft Kevin De Bruyne al zijn imago uitgeleend aan de club om de nieuwe shirts van het seizoen 2025/2026 te presenteren. Dit maakt het nieuwe tenue al een collector's item.

Wie nog in het nieuwe shirt zal poseren is Noa Lang. Napoli heeft zijn komst officieel aangekondigd. Zijn transfer is geen verrassing meer, de 26-jarige Nederlander werd al verwelkomd door de supporters toen hij landde om zijn medische tests af te leggen.

De winger heeft een contract van vijf jaar getekend in Italië. De deal levert PSV 25 miljoen op, dubbel zoveel als wat de Nederlanders twee jaar geleden aan Club Brugge hadden moeten betalen.

Er werd enkele jaren geleden niet bepaald verwacht dat Noa Lang zou samenspelen met Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Maar met zijn dribbels en verbijsterend gemak met de bal, heeft de jongen het vertrouwen om op dit niveau uit te blinken.

Lang zal de Club Brugge-fans altijd dankbaar zijn voor de kans die ze hem hebben gegeven, toen ze hem bij Ajax weghaalden terwijl hij daar niet speelde. Nu komt hij dus opnieuw Belgen tegen.