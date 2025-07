Wat gaat hij daarvan vinden? 'AC Milan heeft grote beslissing genomen over Ardon Jashari'

AC Milan wil niet meer doorduwen voor Ardon Jashari. De Italianen zijn niet van plan om nog een beter bod uit te brengen.

De saga rond Ardon Jashari blijft maar duren. De middenvelder van Club Brugge kan op heel wat interesse rekenen, maar wou enkel naar AC Milan.

Op persoonlijk vlak waren er nooit problemen, al is dat op clubniveau helemaal anders. Blauw-zwart wil Jashari absoluut niet laten vertrekken.

Het Laatste Nieuws meldt nu dat de Italianen niet van plan zijn om een hoger bod uit te brengen dan de 32 miljoen euro + bonussen. Het lijkt erop dat Milan nu andere opties zal bekijken.

De club ziet dus af van de piste Jashari. De speler zelf maakte altijd duidelijk dat hij koste wat het kost naar AC Milan wou gaan. Het is dus onduidelijk hoe graag hij nog een seizoen bij Club wil blijven.

Als hij écht wil vertrekken, zou hij nog naar opties in de Bundesliga kunnen kijken, waar hijzelf geïnteresseerd in is. Voorlopig valt niets uit te sluiten. Jashari kan bij Club blijven, maar AC Milan kan ook plots verrassen door alsnog een verbeterd bod uit te brengen.