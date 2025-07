Beerschot krijgt heel goed nieuws te horen met oog op competitiestart

Beerschot lijkt gerust aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. De club kreeg een positief advies van de Antwerpse brandweer, nadat er eerder maatregelen werden opgelegd.

Beerschot had afgelopen seizoen op sportief vlak problemen, maar ook naast het veld. Vooral vanwege de infrastructuur dan. Aan het einde van het seizoen greep het stadsbestuur in.

Bij controles bleek namelijk dat niet alles in orde was, wat een gevaar voor de brandveiligheid en de openbare orde zou kunnen geweest zijn. Het stadsbestuur legde de Ratten voorwaarden op.

Beerschot is ermee aan de slag gegaan. Volgens Gazet van Antwerpen kreeg de club een positief advies van de Antwerpse brandweer.

De politie zal nog controles uitvoeren, al worden er geen problemen verwacht. Er moeten nog keuringsattesten voor de techniek volgen en een afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken voor Tribune 1.

Bij Beerschot zijn ze er in ieder geval gerust in dat dit allemaal zal volgen. De club beschikte afgelopen seizoen soms wel over te weinig stewards. Een probleem waar ook aan gewerkt wordt. De club organiseerde al een infodag enkele weken geleden.