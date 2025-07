Ivan Leko trekt aan de alarmbel bij KAA Gent: "Dan kan je niet winnen in België"

KAA Gent verloor thuis tijdens de fandag van AZ. De sfeer is momenteel niet al te best bij de Buffalo's.

Standard mag dan misschien niet over enorme middelen beschikken, toch bood het Ivan Leko afgelopen zomer veel versterkingen aan. Ook vandaag heeft Mircea Rednic verschillende versterkingen verwelkomd in elke linie. Bij KAA Gent heeft Ivan Leko nog maar één nieuwe speler zien aankomen in de persoon van Wilfried Kanga. De Kroatische trainer heeft zijn ongeduld opnieuw bevestigd na de 1-2 nederlaag tegen AZ.

"Ik ben niet geduldig. We hebben snel kwaliteit nodig. Eerder gisteren dan vandaag. We hebben nog enkele Wilfrieds nodig, op meerdere posities. Als je geen kracht en geen snelheid hebt en je wint geen duels, dan kan je niet winnen in België. Dat is de waarheid. Ik wil niet liegen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Leko houdt zich niet in. "KAA Gent is een grote club. Tien jaar geleden kon je geen tickets meer kopen voor de thuismatchen. Tegenstanders waren bang om naar hier te komen. Nu is niemand bang van KAA Gent. Gelukkig kunnen de zaken snel veranderen."

Tegen AZ creëerden de Buffalos toch veel kansen, al misten ze succes in de laatste pass. Maar de middenvelders leken vaak in ondertal te zijn. "We verdedigen in zone. Jullie hebben vast en zeker naar Chelsea-PSG gekeken. Zag je welke ruimtes Chelsea-spits João Pedro allemaal dichtliep? Tot waar hij mee verdedigde? Dat zijn de regels van het moderne voetbal. Spitsen moeten geen koffie drinken aan de middenlijn, hé. Ze moeten centraal de ruimtes dichthouden."

Aan de andere kant moest winger Momodou Sonko soms vaker verdedigen dan aanvallen. "Ik denk dat hij vanavond meer verdedigd heeft, dan in de vorige 18 maanden samen. Nu moeten we met hem aan de slag, want als winger moet je wel kunnen verdedigen op de rechtsachter van de tegenstander. Anders moet je niet voetballen. En als je echt top bent, is het aan de rechtsachter om tegen jou te verdedigen."