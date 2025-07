Een oproep van José De Cauwer waar we het alleen maar eens mee kunnen zijn: "De grootste shit in de wereld"

Elisabeth Gunnarsdottir - de bondscoach van de Belgian Red Flames - kreeg tijdens het EK heel wat bagger over zich heen. En ook speelsters werden beschimpt via de sociale media, vaak door anonieme trollen en accounts.

"Het hoort jammer genoeg bij het spel. Er waren mensen die zeiden dat ik terug naar IJsland moest gaan en dat ik hier niet hoor", aldus de IJslandse onder meer toen in een gesprek met Sporza.

"Ik weet dat er ook veel mensen zijn die veel geld inzetten op voetbal en dan krijgen speelsters vieze berichten. Het gaat dan over mensen die veel geld kwijt zijn en haatberichten sturen. We moeten beseffen van wie die berichten komen, het gaat niet over mensen die begaan zijn met het vrouwenvoetbal."

Rest de vraag: hoort dat er eigenlijk wel zomaar bij? Luca Brecel bijvoorbeeld kreeg de voorbije jaren ook heel wat naar zijn kop geslingerd bij elk toernooi waar hij het wat minder deed, terwijl ook darters al vaak hebben getuigd dat de berichten soms wanstaltig zijn.

Het lijkt dus in elke sport te zitten. En dan worden voetballers vaak door een club en/of management gemiddeld genomen nog iets beter in bescherming genomen, zodat ze alles niet meteen moeten gaan lezen.

Dat is in andere sporten wel anders. Bijvoorbeeld ook in het wielrennen, waar er deze week heel wat haatberichten waren richting Tobias Johannessen, de Noorse renner die in botsing kwam met Tadej Pogacar die daardoor viel op weg naar Toulouse woensdag.

I am terribly sorry for what happend to @TamauPogi. I was trying to follow a move and I can see that I was to close. I tought everyone would move to the right, but I made a mistake and would like to say sorry again. I hope he is as good as he can be after a crash like that.