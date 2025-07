"Als hij alles al had, zou hij bij Bayern spelen": Olivier Renard tempert het enthousiasme rond Anderlecht-speler

Zoumana Keita heeft indruk gemaakt tijdens de voorbereiding van Anderlecht. De jonge verdediger, die voor 500.000 euro overkwam, weet te bekoren.

Hij is 19 jaar oud en beloftevol met zijn voeten. Zoumana Keita, overgekomen van Viktoria Cologne voor 500.000 euro, heeft snel indruk gemaakt tijdens de voorbereiding van Anderlecht.

Besnik Hasi heeft hem niet over het hoofd gezien en het is moeilijk om hem geen waardering te geven voor zijn inspanningen. In de verdediging heeft Keita grote volwassenheid getoond, ondanks zijn jonge leeftijd.

Olivier Renard ziet echter dat er werkpunten zijn. "Het is een speler gevolgd door veel clubs. Hij heeft veel potentieel, maar hij moet verbeteren, vooral in zijn passes", zegt hij bij La Dernière Heure.

Een eerlijke opmerking, gevolgd door een knipoog: "Als hij alles al had, zou hij bij Bayern zijn, niet bij Anderlecht." Een duidelijke herinnering dat Keita nog steeds in volle ontwikkeling is.

De club wil hem begeleiden in zijn ontwikkeling, maar op het veld moet hij het toch vooral zelf doen. Als hij zo blijft verder groeien, kan hij in zijn eerste seizoen bij paars-wit al heel wat minuten maken.