Club Brugge mikt hoog: transfer van minstens zes miljoen euro zou zomaar realiteit kunnen worden

Club Brugge heeft al heel wat miljoenen weten binnen te brengen dit seizoen in de Jupiler Pro League. En dus kunnen ze ook de nodige miljoenen gaan uitgeven. Daarbij zouden ze ook wel eens bij Go Ahead Eagles kunnen uitkomen.

Volgens Voetbal International zou Club Brugge interesse hebben in de 23-jarige Oliver Antman, de rechtsbuiten van Go Ahead Eagles. Dat nieuws kwam twee weken geleden al een eerste keer ter sprake en zou nog steeds tot de mogelijkheden behoren.

Door het ondertussen officiële vertrek van Chemsdine Talbi naar Sunderland, voor ongeveer 20 miljoen euro, is er duidelijk nood aan een nieuwe rechtsbuiten bij blauw-zwart. En daarbij zou er een nieuwe piste worden bewandelen.

Fins international als aanwinst van Club Brugge?

Oliver Antman is een Fins international (22 interlands, 7 doelpunten). Hij heeft een buitengewoon seizoen in de Eredivisie achter de rug, met 15 assists en 6 doelpunten in 32 competitiewedstrijden. Daarmee is hij de assistenkoning van de Eredivisie.

Afgelopen seizoen kwam hij uit voor de Go Ahead Eagles, het team dat afgelopen seizoen de KNVB Beker won in Nederland. RSC Anderlecht heeft eerder Enric Llansana al overgenomen van het team, maar ook Club Brugge wil nu dat pad bewandelen.

Anderlecht ging hen voor ...

Bij de club zijn ze niet meteen van plan hem zomaar te laten gaan, integendeel zelfs. Hij ligt er nog twee jaar onder contract en dus zijn ze bij Go Ahead Eagles zeer duidelijk: onder de zes miljoen euro is e rnooit sprake van een transfer.

Het moet dus geld kosten. Maar Club Brugge heeft natuurlijk wel het voordeel dat het een naam heeft in Europa en dus ook veel kans maakt om speler van het kaliber van Antman in huis te gaan halen.

Einfach mal n paar Spieler die den Weiser-Ausfall eventuell kompensieren könnten:

Oliver Antman (Go Ahead Eagles, Eredivisie)

Viele Vorlagen gegeben, aber im Abschluss kann er präziser werden. pic.twitter.com/zovN8Ka5kY — Marvin | HorstSteffenVerletzungsSZN (@Marvin_F1998) July 16, 2025

Aan kapers op de kust overigens geen gebrek. Ook onder meer Sheffield United zou wel wat zien in de speler. Hij laat dan ook heel erg mooie dingen zien en zowel zijn statistieken als zijn prestaties mogen er meer dan zijn.

We staken ons licht op bij verschillende bronnen in Nederland. Daar spreken ze heel duidelijke woorden: Antman is een speler die eigenlijk de Champions League moet spelen om een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.

Bij Go Ahead Eagles was hij een zeer bepalende speler. Elke analist of journalist gelinkt aan Go Ahead Eagles zegt op dat gebied hetzelfde, al wil niemand écht met zekerheid zeggen dat de Fin ook in België voet aan grond zal kunnen krijgen.