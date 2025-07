Gaan we het Belgisch voetbal dit seizoen nog op tv kunnen zien? DAZN geeft update

Het Belgische voetbal wordt voorlopig enkel aangeboden door DAZN. Daar klinkt het dat ze nog steeds openstaan voor onderhandelingen met de telecomoperatoren.

De competitie gaat volgend weekend van start. Het officieuze begin van de competitie volgt zondag al, wanneer Club Brugge en Union SG elkaar in de ogen kijken tijdens de Supercup.

Die wedstrijd zal enkel (gratis) te zien zijn bij DAZN, in de app. Voorlopig zal de Jupiler Pro League ook enkel door DAZN worden aangeboden omdat er geen akkoord werd gevonden met de telecomoperatoren.

Omdat de JPL niet meer gewoon op tv verschijnt, wil KRC Genk de uitwedstrijd tegen Club Brugge op speeldag 1 uitzenden in de fanzone naast de Cegeka Arena. Als er geen akkoord met de telecomoperatoren gevonden wordt, zouden de Limburgers dit vaker willen doen. Drie van hun vier eerste wedstrijden zijn namelijk op verplaatsing.

DAZN-COO Jan Mosselmans wil verduidelijken dat er nog steeds gepraat kan worden met Telenet, Proximus, ... "We gaan nu uit van speeldag één", opent hij bij Het Nieuwsblad.

"Zoals reeds veelvuldig gezegd staan we nog steeds open voor onderhandelingen met de telecomoperatoren, maar na maanden onderhandelen zonder veel vooruitgang, was het nodig om duidelijkheid te scheppen voor de fans over waar het Belgische voetbal te zien zal zijn. Dat hebben we gedaan, niet meer, niet minder."