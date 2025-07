Middenvelder verkoos Kortrijk boven KV Mechelen: "Stap terug om direct opnieuw naar boven te gaan"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk heeft zich versterkt met Lennard Hens (29), die overkomt van Dender. De aanvallende middenvelder moet een belangrijke rol gaan spelen in het nieuwe seizoen. "Ik wou enkel een stap terugzetten om meteen opnieuw naar boven te gaan", klinkt het ambitieus.

Hens speelde zes seizoenen bij Dender en kwam er 144 keer in actie. Ondanks een mooi afscheid voelde hij dat het vertrouwen weg was, mede door een blessure. “Ik heb het schip op een hoogtepunt verlaten. Dender zit aan zijn plafond", zegt hij in HLN.

Bij Kortrijk ziet Hens meer mogelijkheden. Hij vindt het een grotere club met meer draagkracht. De afstand – hij woont in Mechelen – neemt hij er met plezier bij: “De ontvangst was warm, dat maakt veel goed.”

KV Mechelen was ook een optie, maar de interesse bleef te vaag. “Zij wilden wachten, maar dat wou ik niet. Kortrijk speelde sneller op de bal en bood meteen een duidelijk project. Voor mij is de voorbereiding essentieel.”

Hens bereikte vorig seizoen eindelijk de hoogste klasse en wil daar zo snel mogelijk naar terug. Voor hem is promotie het ultieme doel. “Kortrijk hoort in eerste. Daar wil ik mee voor zorgen.”

Hij beseft dat het werk nog niet af is. “Er is kwaliteit, maar de kern moet breder. Je moet kunnen roteren zonder aan niveau in te boeten. Blessures en schorsingen komen sowieso.”