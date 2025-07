Anderlecht biedt miljoenen voor verdediger en krijgt meteen antwoord

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zou geïnteresseerd zijn in Lautaro Rivero, een jonge verdediger van River Plate. De Argentijnse club zou al een bod hebben afgewezen.

Anderlecht lijkt nog niet klaar te zijn met het afspeuren van de markt. Terwijl de voorbereiding eindigt, is paars-wit op zoek naar versterking achteraan. En hun laatste blik zou op Argentinië zijn gevallen.

Volgens de Argentijnse journalist Hernán Castillo zouden de Mauves hun kans hebben gewaagd bij River Plate. Een bod van 3,5 miljoen euro zou zijn uitgebracht op Lautaro Rivero, een 21-jarige centrale verdediger.

De club uit Buenos Aires zou het voorstel hebben afgewezen. Rivero heeft nog niet gespeeld met het eerste team. Zijn leeftijd, zijn potentieel en zijn groeimarge zouden de Brusselse club hebben verleid.

Buiten Zoumana Keita werden er nog geen andere defensieve versterkingen bevestigd. Onvoldoende als de club dit seizoen op alle fronten wil spelen.

Zal Olivier Renard nog een nieuw bod uitbrengen, of richt hij zijn pijlen op een andere speler? Eén ding is zeker, Anderlecht houdt de boel goed in de gaten...