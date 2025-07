Een kwalificatie op het nippertje: dit is de eerste Europese tegenstander van Anderlecht

Anderlecht kent zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Europa League. De Zweden van BK Hacken zullen volgende week donderdag naar het Lotto Park komen.

Anderlecht zal BK Häcken tegenkomen in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. De Zweedse club heeft donderdagavond zijn plek veroverd na een compleet gekke wedstrijd tegen Spartak Trnava.

Na een 0-1 overwinning in Slowakije leek het erop dat de Zweden het zwaarste werk hadden gedaan. En ze bevestigden dat snel in eigen huis door al in de 13e minuut op voorsprong te komen met een strafschop. Maar Trnava gaf niet op.

De Slowaken maakten gelijk op het uur, en namen vervolgens de leiding in de 82e minuut dankzij Giorgi Moistrapishvili. Op dat moment leek alles te kantelen... tot de 96e minuut. Toen kwam Paul Dembe tevoorschijn om de kwalificatie te grijpen.

Het zal dus Häcken zijn dat op 24 juli om 21u naar het Lotto Park komt voor de heenwedstrijd. Een sterke tegenstander die tot het einde blijft knokken.

RSCA zal beheersing en efficiëntie moeten tonen om elke verrassing te vermijden. Een intense start van het Europese avontuur, met een duel dat spanning, intensiteit en... verrassende wendingen belooft.