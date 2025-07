Cercle keert niet met lege handen terug uit Monaco: middenvelder van moederclub mee op het vliegtuig

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge zal Thibo Somers zien vertrekken, maar heeft ook versterking beet. Edan Diop wordt één seizoen gehuurd van AS Monaco.

Cercle Brugge is ondertussen terug van zijn oefenstage in Monaco. De Vereniging keerde niet met lege handen terug en nam een speler van AS Monaco mee.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Cercle nog een inkomende transfer afgerond. Edan Diop wordt voor een jaar gehuurd van moederclub AS Monaco.

Diop is sinds 2019 actief bij de Franse club. De middenvelder speelde er bij de jeugd, maar kwam ook 20 keer in actie voor de hoofdmacht. Afgelopen seizoen kampte hij met een lastige blessure.

Hij is de jongere broer van Sofiane Diop, die nu actief is bij OGC Nice. Edan zou al met de Vereniging naar België zijn gevlogen om zich verder voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Verder zal Thibo Somers nog voor uitgaand transferverkeer zorgen. Hij vertrok vroeger op stage, om bij Antwerp zijn medische tests af te leggen.