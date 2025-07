Chaos in de voorbereiding bij KAA Gent? Mathias Delorge zegt hoe het loopt onder Ivan Leko

Bij KAA Gent loopt het stroef in aanloop naar het nieuwe seizoen. Na een nederlaag tegen AZ klinkt de roep om versterking luider. Ivan Leko en zijn spelers weten: er is werk aan de winkel.

Bij KAA Gent lijkt het niet erg vlot te lopen, kort voor de seizoensstart. De Buffalo's verloren hun laatste oefenwedstrijd met 1-2 van AZ.

Ivan Leko luidde de alarmbel al. Hij wil versterking, en liever gisteren dan vandaag. Voorlopig kwam enkel Wilfried Kanga aan als nieuw gezicht. Leko wil zijn troepen ook fysiek nog meer op pijl krijgen.

Middenvelder Mathias Delorge is streng voor zichzelf, en legt uit hoe het eraan toegaat in de groep. "We hebben nog anderhalve week om details te verfijnen. De coach vraagt dat we compact als een blok staan en voor elkaar door het vuur gaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik vond mezelf vandaag bijvoorbeeld ook niet dominant genoeg en ook niet zuiver in de passing. Dat is misschien ook wel eigen aan een voorbereiding. We zitten ook nog wel wat met zware benen."

"Het is best wel pittig. Er wordt heel scherp getraind met partijtjes die je absoluut wilt winnen, maar ook met loopvormen die redelijk zwaar zijn. Bij elke trainingsvorm is het vol gas", besluit Delorge.