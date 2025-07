Antwerp verrast met plotse terugkeer

Antwerp ziet Thomas Carpels terugkeren na zijn tijd bij Feyenoord. Hij zal er het fysieke departement moeten ondersteunen.

Antwerp zal aan het seizoen beginnen met heel wat nieuwe stafleden. Donderdag verwelkomde de club Thomas Carpels opnieuw, die terugkeert.

De 36-jarige was eerder al 3,5 jaar lang actief bij Antwerp. In november 2024 besloot hij om naar Feyenoord te verhuizen. Daar werkte hij even samen met Brian Priske.

De samenwerking met de Nederlandse club wordt dus vroegtijdig beëindigd. Hij keert terug naar de Bosuil, waar hij altijd graag gezien was.

"Thomas Carpels voegt zich bij de staf van RAFC, ter ondersteuning van het fysieke departement", klinkt het bij de club.

"Thomas deed afgelopen seizoen ervaring op bij Feyenoord en keert nu dus terug naar de Bosuil, waar hij voordien ook al meer dan 3 jaar voor Rood-Wit werkte."