Cercle Brugge haalt schat aan ervaring binnen: ex-speler KV Oostende, Antwerp en Anderlecht

Cercle Brugge heeft met Sébastien Siani een opvallende naam aangesteld als nieuwe trainer van de U16. De voormalige middenvelder, met een rijk internationaal palmares, keert zo terug naar het Belgische voetbal in een opleidingsrol.

Zijn aanstelling past binnen de bredere ambitie van Cercle om ex-profspelers met ervaring in te schakelen in de jeugdwerking. Siani (37) is voor veel Belgische voetbalfans nog steeds bekend van zijn periode bij onder meer STVV, Union en vooral KV Oostende.

Daar groeide hij onder Yves Vanderhaeghe uit tot een van de meest betrouwbare middenvelders van de Jupiler Pro League. Zijn vista, loopvermogen en technische bagage maakten hem tot een onmisbare schakel in het elftal.

Maar Siani heeft ook op het Afrikaanse continent naam gemaakt. In 2017 werd hij met Kameroen Afrikaans kampioen. Op het middenveld was hij tijdens de Africa Cup of Nations een solide kracht in het elftal van coach Hugo Broos. Kameroen won de finale van Egypte met 2-1, en Siani stond 90 minuten op het veld. Die triomf leverde hem zelfs een transfer op naar Antwerp, al bleef zijn periode op de Bosuil beperkt.

Na zijn loopbaan begon Siani zich toe te leggen op opleiden en begeleiden. Hij werkte al eerder met jeugdspelers in Afrika en combineert zijn passie voor voetbal met een gedrevenheid om jongeren bij te staan in hun ontwikkeling.

Voor Cercle is het binnenhalen van een figuur als Siani meer dan een symbolische zet. Zijn internationale bagage – met meer dan 30 caps voor Kameroen, toernooien op het hoogste niveau en jarenlange ervaring in de Belgische competitie – is goud waard voor de Brugse jeugd. Bij de Vereniging hopen ze dat hij een mentor kan zijn voor talenten die dromen van de A-ploeg.