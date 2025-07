Terug van periode bij de B-kern: Mitrovic verrast met uitspraken over Leko

Stefan Mitrovic beleefde een slecht seizoen bij KAA Gent, met zwakke prestaties en een clash met Milicevic tot gevolg. Nu krijgt hij onder Ivan Leko een nieuwe kans bij de A-kern, en daar is de verdediger opvallend lovend over.

KAA Gent behaalde afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2019 een plaats in de Champions' Play-offs. Alleen draaiden die later op uit een ramp. De Buffalo's braken negatieve records.

Voor sommige spelers in het bijzonder was het nog slechter. Een voorbeeld hiervan is Stefan Mitrovic. De centrale verdediger presteerde onder niveau, terwijl hij ook een serieuze aanvaring had met Danijel Milicevic, die destijds coach was.

Mitrovic werd naar de B-kern verwezen. Ondertussen is Milicevic ontslagen en zou de Serviër zijn plaats in de A-kern opnieuw hebben veroverd. Waarschijnlijk zal het wel als bankzitter zijn. Onder Ivan Leko loopt het volgens hem een pak beter.

"Net als onder Hein Vanhaezebrouck is het heel zwaar", zegt Mitrovic bij Het Nieuwsblad. "Wel anders. Bij Hein lag de nadruk meer op het volume, bij Leko draait het om energie en intensiteit. Op mijn leeftijd is dit wat mijn lichaam nodig heeft."

"Leko aantrekken als coach, ik vind dat geweldig werk van het bestuur. Ik zeg het al lang: Hein Vanhaezebrouck en Ivan Leko, dat zijn de beste coaches in België. Ivan is de geknipte persoon voor onze missie", besluit hij.