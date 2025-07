Op het slechtst mogelijke moment: zomeraanwinst van Anderlecht raakt geblesseerd vlak voor seizoensstart

Net voor de hervatting raakte Ilay Camara geblesseerd. De middenvelder, die overkwam van Standard, zal niet meespelen in de eerste officiële wedstrijden van het seizoen.

Alles leek redelijk goed en rustig te gaan voor Besnik Hasi in aanloop naar de start van het seizoen. De groep werkte rustig, de automatismen vielen op hun plaats... tot er zich deze week een tegenslag voordeed tijdens de training.

Ilay Camara, deze zomer overgekomen van Standard, raakte geblesseerd. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij buiten strijd zal zijn. Het jeugdproduct van Neerpede zal elke dag verder geëvalueerd worden.

Dit komt op het slechtst mogelijke moment voor Anderlecht. Camara zal de twee Europa League-kwalificatiewedstrijden tegen BK Häcken missen, evenals de competitieduels tegen Westerlo en Cercle Brugge.

Aangetrokken om de linkerflank te versterken, zou hij een belangrijk onderdeel moeten zijn van het nieuwe systeem dat Hasi heeft opgezet. De coach had verklaard dat Camara het type speler was dat hij nodig had.

Niet ideaal om een Europese campagne en een nieuw kampioenschap te starten. Ook voor Cedric Hatenboer lijkt het afwachten te zijn. Hij traint nog individueel nadat hij een hersenschudding opliep.