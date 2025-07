Na alle chaos: Standard-fans krijgen héél goed nieuws te horen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hoeveel Luikse supporters zullen uiteindelijk naar La Louvière kunnen gaan voor de start van de competitie? De Rouches kregen donderdag heel goed nieuws te horen.

Zelden heeft de vullingsgraad van een bezoekersvak zoveel stof doen opwaaien. Maar vanwege de passie van de Standard-fans gebeurde het toch.

De supportersclubs hebben vernomen dat er zes bussen naar de Easi Arena kunnen gaan. Dit vertegenwoordigt ongeveer 300 supporters. Omdat de gereserveerde ruimte voor het bezoekende team in het nieuwe stadion van La Louvière al te klein werd geacht, heeft de Rouches-familie een verklaring afgegeven om de situatie aan de kaak te stellen.

Een lichte versoepeling

De Green Boys van La Louvière zijn donderdag mee in de aanval gegaan en riepen de autoriteiten op om hun standpunt te herzien. En dat is wat exact er is gebeurd.

La Dernière Heure meldt dat een zevende bus met supporters uiteindelijk welkom zal zijn in La Louvière. Deze correctie komt na tests die donderdag zijn uitgevoerd.

De fluctuatie van het aantal beschikbare plaatsen wordt verklaard door de beschikbaarheid van politiepersoneel voor deze wedstrijd. Laten we nu hopen dat de hervatting in een sereen klimaat kan plaatsvinden.