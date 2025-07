OFFICIEEL: Charleroi ziet spits naar Hongarije vertrekken

Nadhir Benbouali is geen speler meer van Charleroi. De club bevestigde het nieuws via zijn sociale media.

Al een tijdje wachtte Benbouali op een administratief document dat hem definitief zou toelaten te tekenen bij de Hongaarse club Györ. De Algerijnse aanvaller heeft nu het verlossende papier ontvangen, en de transfer is daarmee officieel afgerond.

Benbouali tekende een contract voor twee jaar in Hongarije. De operatie levert Sporting Charleroi zo’n 600.000 euro op — 150.000 euro minder dan wat de club drie jaar geleden voor hem betaalde.

De Algerijnse international wist nooit echt te overtuigen bij Charleroi. Zijn gebrek aan aanwezigheid in de zestien werkte zelfs op de zenuwen op Mambourg.

Daarbovenop had Benbouali de pech om in zijn eerste seizoen een zware kruisbandblessure op te lopen. Nadien bleven knieproblemen hem parten spelen, wat zijn tijd in het Zwarte Land niet gemakkelijker maakte.

Nadhir Benbouali trekt nu naar een omgeving waar hij zich duidelijk beter in zijn vel voelt: zijn uitleenbeurt aan Györ vorig seizoen gaf hem het vertrouwen terug, met 8 doelpunten en 2 assists in 26 wedstrijden.