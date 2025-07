Het straffe schaakspel dat Club Brugge aan het spelen is: voor respect, prestige en controle

Club Brugge is bezig aan een schaakspel op de transfermarkt. In de onderhandelingen met AC Milan over Ardon Jashari schuift blauw-zwart resoluut zijn pionnen naar voren.

Waar een Belgisch clubbestuur vroeger zou bezwijken onder het gewicht van een bod van 32 miljoen euro plus bonussen, houdt Club vandaag het been stijf. Het zegt alles over de machtsverschuiving die in Brugge al jaren in de maak is.

Als Europese subtopper profileren

Dat Club de voorbije jaren een indrukwekkende financiële buffer heeft opgebouwd, is ondertussen bekend. Die buffer laat hen toe om niet te verkopen als de timing of de voorwaarden niet kloppen. De 22-jarige Jashari moet het paradepaardje worden van die strategie: een speler die je niet zomaar laat gaan, tenzij voor een prijs die Club zelf dicteert.

Met 40 miljoen euro als mikpunt – inclusief bonussen – mikt Club op een recordtransfer. Het zou Jashari maken tot de duurste uitgaande transfer uit de Belgische competitie ooit. Symboliek is belangrijk in dit verhaal. Blauw-zwart wil zich niet alleen sportief, maar ook economisch als Europese subtopper positioneren.

De Zwitserse international zou zelf graag de stap naar San Siro zetten. Zijn entourage voert de druk op, maar Club Brugge wankelt niet. Het is niet ongewoon dat spelers zich roeren in dit soort dossiers, maar in Brugge zijn ze op alles voorbereid. De club straalt uit: “We verkopen, maar op onze voorwaarden.”

Geen klein broertje meer

De juridische realiteit is intussen veranderd. Sinds het Diarra-arrest kunnen spelers in theorie hun contract eenzijdig beëindigen. Maar in de praktijk durft geen topclub dat risico te nemen, zeker een naam als AC Milan niet. Brugge weet dat, en speelt het spel met kennis van zaken.

Het is een nieuw soort onderhandelingstafel waar Club zich aan zet. Niet als klein broertje, maar als een gelijkwaardige gesprekspartner. Het verschil met pakweg tien jaar geleden is frappant: toen werd een bod als dit als een buitenkans beschouwd. Vandaag is het gewoon een beginpunt voor serieuze gesprekken.

Of Jashari uiteindelijk vertrekt, blijft afwachten. Dat er een deal komt, lijkt waarschijnlijk. Maar Club wil meer dan geld alleen. Het wil respect, prestige en controle. En vooral: het wil tonen dat het geen springplank meer is, maar een draaischijf op het Europese schaakbord.