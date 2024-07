'Na transfersoap gaat de deal dan toch door: speler gaat medische tests afleggen bij KAA Gent'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aimé Omgba zal binnenkort een speler van KAA Gent zijn. NAC Breda ging akkoord met een betaling in drie termijnen.

De deal rond Aimé Omgba zal dan toch doorgaan. Volgens De Telegraaf heeft hij het trainingskamp van Carl Hoefkens en NAC in Zeeland verlaten.

Hij zal nu zijn medische tests zijn bij KAA Gent ondergaan. De krant meldt dat de Buffalo's een vaste transfersom van 2,87 miljoen euro in drie termijnen betalen.

NAC eiste eerst dat dit in één keer gebeurde, maar volgens Gent was dit tegen eerder afspraken in. Ondertussen wou Omgba ook graag de transfer maken en dreigde hij al met een juridische procedure.

Hij zal een contract tot 2028 tekenen bij de Buffalo's. In het beste geval, als alles goed loopt met de medische keuring, kan hij ingeschreven worden voor de Conference League.