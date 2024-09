Dat duurde niet lang: dit moet de nieuwe coach worden van Alexis Saelemaekers bij AS Roma

AS Roma begon zijn seizoen niet zoals gehoopt. De club pakte 3 op 12 na drie gelijke spelen op vier speeldagen. Niet goed genoeg oordeelde het bestuur.

Daarom werd Daniele De Rossi op woensdag ontslagen bij de club. Dat maakte AS Roma zelf bekend. Zijn opvolger zou al bekend zijn.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano staat Ivan Jurić op het punt om nieuwe hoofdcoach te worden van de Italiaanse club. Hij heeft al heel wat ervaring in de Serie A.

🟡🔴🇭🇷 AS Roma are closing in on the appointment of Ivan Jurić as new head coach.



AS Roma ownership decide to go for a manager in ‘Gasperini style’ to develop young players, project focused on that key point.



Final details of the deal being sealed. pic.twitter.com/W8Q7koWdlV