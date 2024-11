📷 8.500 plaatsen, luxueuze appartementen en commerciële ruimtes: amateurclub heeft zotte stadionplannen

Verschillende Franstalige amateurclubs proberen hun faciliteiten te renoveren en/of uit te breiden. Deze week is de bouwvergunning ingediend voor het ambitieuze project van RAEC Mons.

In België, zowel in de Jupiler Pro League als in de amateurreeksen, zijn er veel clubs die een nieuw stadion willen bouwen of hun huidige willen renoveren. Voorbeelden in 1A zijn Club Brugge en Union, om nog maar te zwijgen van de laatste tribune van Antwerp die nog niet klaar lijkt te zijn.

Enkele niveaus lager zijn er ook verschillende ambitieuze clubs die de kwaliteit van hun faciliteiten willen verbeteren. Het verkrijgen van de nodige goedkeuringen van de autoriteiten is echter nooit eenvoudig.

Mons heeft een waanzinnig project voor het Stade Charles Tondreau

Die ambitie drijft momenteel RAEC Mons, dat de koppositie deelt in de D1 ACFF met Olympic Charleroi. De inwoners van Mons, die stap voor stap terugkeren naar het professionele voetbal, willen dat hun legendarische Charles Tondreau-stadion weer een uitstraling krijgt die past bij het professionele niveau.

En deze week is de stedenbouwkundige vergunning ingediend om de bouw van het nieuwe complex te voltooien. Een stadion met 8.500 plaatsen, bestaande uit twee tribunes die nog in goede staat verkeren en... nieuwe luxe appartementen.

De vrijgekomen ruimte zal ook worden gebruikt voor de bouw van vier commerciële ruimtes, een medisch kabinet, werkruimtes en overdekte parkeerplaatsen. Een indrukwekkend project.

